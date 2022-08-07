وسجل هالاند هدفي فوز السيتي بواقع هدف في كل شوط إذ أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء كان قد حصل عليها في الدقيقة 36 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65.

تألق هالاند

وانضم هالاند إلى سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني لتعزيز الجبهة الهجومية لا سيما بعد رحيل البرازيلي غابريال جيزوس ورحيم سترلينغ إلى أرسنال وتشيلسي توالياً، فحقق بداية مثالية في اول مباراة له في الدوري المحلي أمام ناظري والده الفي هالاند الذي دافع عن ألوان مانشستر سيتي أيضاً بين عامي 2000 و2003 .

ضغط وست هام الذي كان مفاجأة الموسم الماضي، في بداية اللقاء لكن سيتي، بطل الدوري أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية، بدأ بدخول أجواء المباراة تدريجياُ من خلال نسبة استحواذ عالية لكن من دون خطورة على مرمى الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي الذي خرج مصاباً ليحل بدلاً منه الفرنسي الفونس رايولا (29).

وبعد دخوله بسبع دقائق ارتكب رايولا خطأ خلال عرقلة هالاند المنفرد به، فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها النرويجي بنجاح (36).

وفي الشوط الثاني واصل سيتي أفضليته وأضاف هالاند الهدف الثاني مستغلا تمريرة بينية متقنة من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين ليتابعها بيسراه داخل الشباك (65).

وخرج هالاند في ربع الساعة الأخير وشارك بدلا منه المهاجم الارجنتيني الشاب خوليان الفاريس.