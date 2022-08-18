هالاند يدشّن انطلاقة قوية مع الـ"سيتيزنس" من قبل beIN SPORTS August 18, 2022 13:25 3:30 دقيقة منذ انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند، تزايد الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالنجم الشاب الذي يريد تحقيق المزيد من الأرقام القياسية لكن بألوان السيتيزنس هذه المرة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة بشيكتاش يقترب من التوصل لاتفاق لاستعارة ديلي آلي 0:41 دقيقة استبعاد مايك دين من إدارة مباريات الجولة المقبلة 0:40 دقيقة شيفيلد يونايتد يحقق انتصاره الثاني 3:14 دقيقة عمان تنظم ملتقى رياضياً بمشاركة إعلاميين عرب 3:30 دقيقة هالاند يدشّن انطلاقة قوية مع الـ"سيتيزنس" 4:03 دقيقة بنفيكا يكسب الأسبقية أمام دينامو كييف 0:34 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة كاراباخ وفيكتوريا بلزن 0:35 دقيقة إيسكو جاهز لخوض غمار المنافسات مع إشبيلية 0:47 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كاسيميرو 1:42 دقيقة يويفا يكشف عن القائمة المختصرة لأفضل اللاعبات