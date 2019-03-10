منح نجم تشيلسي الأول إيدين هازار نقطة التعادل أمام منافسه المجتهد وضيفه ولفرهامبتون 1-1 اليوم الأحد في الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأبقى هازار على سجل مدربه الإيطالي ساري الخالي من الهزائم منذ خسارة نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في المباراة التي شهدت واقعة الحارس الإسباني كيبا.

ووضع المكسيكي راوول خيمينيز ولفرهامبتون في المقدمة مع الدقيقة 56 لكن هازار تمكن من إبقاء فريقه في جو المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بتسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع (90+2) من تسديدة قوية.

وصار رصيد تشيلسي 57 نقطة في المركز السادس وبفارق الأهداف عن أرسنال الخامس ونقطة عن مانشستر يونايتد الرابع، علماً أنّ قمة المرحلة ستكون بين الأخيرين اليوم الأحد.