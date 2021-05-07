هاري كين يعد بتعديل صورة توتنهام من قبل beIN SPORTS May 7, 2021 21:46 0:38 دقيقة قال هاري كين لاعب توتنهام إنّ الفريق مرّ بفترة لم يحقّق فيها النتائج المطلوبة، لكنّ اللاّعبين سيقدّمون كلّ ما لديهِم لتحقيق الفوز في المباريات المتبقيّة. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز هاري كين -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة مباراة برشلونة وأتلتيكو تعيد للأذهان موقعة 2014 0:49 دقيقة ريال مدريد ينوي بيع هازارد (تقارير) 1:11 دقيقة زامبروتا يتوقع بقاء ميسي في برشلونة 1:57 دقيقة أوكامبوس: "سنقاتل حتّى آخر رمق" 1:02 دقيقة أنشطة متنوعة لمتطوعي اللجنة العليا للمشاريع والإرث 1:20 دقيقة السعادة تغمر صلاح بعد التتويج بجائزة لوريوس 2:44 دقيقة صراع البقاء يحتدم في الـ"ليغ 1" 3:32 دقيقة ليل يسعى لتجاوز عقبة لانس 1:29 دقيقة أرتيتا: "نشعر بخيبة أمل" 5:36 دقيقة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي