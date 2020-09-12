تغطية - فراس بن أحمد

وسجل كل المصري محمد صلاح (4 و88 من ركلة جزاء و33) والهولندي فيرجيل فان دايك (20) رباعية ليفربول في المقابل سجل كل من جاك هاريسون (12) وباتريك بامفورد (30) والبولندي ماتيوز كليتش (66) ثلاثية ليدز.

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ فريق ليفربول يسجل "هاتريك" في الجولة الافتتاحية منذ جون ألدريدج الذي سجل ثلاثية في شباك تشارلتون في موسم 1988 – 1989.

وأصبح صلاح (28 عاماً) أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفاً في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم توالياً والثاني فقط في تاريخ البرميرليغ بعد تيدي شيرينغهام بين موسمي 1992-1993 و1995-1996.

ويسعى ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب للاحتفاظ بلقب الدوري الذي حققه الموسم الفائت للمرة الأولى منذ 30 عاماً في حين قاد نظيره الأرجنتيني مارسيلو بييلسا نادي ليدز للمرة الأولى إلى دوري الأضواء منذ العام 2004.

مباراة ليفربول وليدز يونايتد - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة: ليفربول يتجاوز عناد ليدز بفضل المصري محمد صلاح

صلاح ينجح للموسم الرابع توالياً في الوصول إلى الشباك في المواجهة الافتتاحية

دق 88: محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لفريق ليفربول ويدون الهاتريك في هذه المواجهة (4-3)

دق 86: نجح المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا في بناء فريق منظم ومتوازن تمكن من خلاله من تقديم مباراة رائعة أمام بطل الـ"برميرليغ".

دق 66: البولندي ماتيوز كليتش يدرك التعادل لكتيبة المدرب بييلسا (3-3)

دق 58: هاريسون يرفع الكرة بحارس ليفربول وأرنولد يحاول ابعادها لكنه يضعها في الشباك: لحسن حظ أبناء كلوب الحكم يرفض الهدف ويحتسب مهاجم ليدز متسللاً

دق 49: تصويبة الهولندي فينالدوم ينقذها حارس ليدز بصعوبة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول الذي شهد تسجل 5 أهداف وانتهى بتقدم أبناء يورغن كلوب 3-2

الهدف الشخصي الثاني للمميز محمد صلاح في هذه المباراة

دق 33: هدف عالمي من المصري محمد صلاح الذي روض ثم صوب على الطائر لتستقر الكرة في شباك الضيوف (3-2).

دق 30: سوء تقدير فان دايك في ارجاع الكرة تسبب في قبول شباك ليفربول هدف التعادل الذي سجله باتريك بامفورد (2-2)

دق 28: روبرتسون يصوب وكرته يحولها المدافع باسكال ستريك عكسية لكن الحارس الفرنسي

إيلان ميسلير يدركها بصعوبة ويبعدها خارج الملعب.

فيرجيل فان دايك يسجل هدفه العاشر في الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول.

دق 20: روبرتسون ينفذ ركنية مميزة حولها المدافع الهولندي الصلب فان ديك برأسه في شباك ليدز (2-1).

دق 16: رفض هدف مانيه بسبب وجود الدولي السنغالي في التسلل

جاك هاريسون هو أول لاعب يسجل لفريق ليدز يونايتد في أول ظهور له في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ نيك بارمبي في آب/أغسطس 2002 أمام مانشستر سيتي.

دق 12: جاك هاريسون، المعار من فريق مانشستر سيتي لفريق المدرب بييلسا، يتلاعب بمدافعي ليفربول ويعدل الكفة (1-1)

دق 09: الحكم يرفض هدف ليدز بسبب وجود اللاعب البرتغالي كوستا في التسلل

سجل المصري محمد صلاح 50 هدفًا في 63 مباراة لعبها مع فريقه ليفربول على أرض أنفيلد في الدوري الإنكليزي الممتاز، فقط آلان شيرر دوّن 50 هدفاً خلال 47 مباراة لعبها على أرض فريقه.

دق 04: محمد صلاح يفتتح النتيجة مبكراً من ركلة جزاء تحصل عليها الدولي المصري الذي صوب لكن كرته وجدت يد أحد لاعبي ليدز يونايتد (1-صفر)

بداية المباراة الأولى في موسم الـ"برميرليغ" الجديد لحامل اللقب ليفربول على أرضه "أنفيلد" أمام العائد لدوري الأضواء ليدز يونايتد الذي يقوده المدرب الخبير الأرجنتيني مارسيلو بييلسا