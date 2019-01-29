افتتح التسجيل مانشستر سيتي عن طريق سيرخيو أغويرو في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء قبل أن يعود نيوكاسل من بعيد ويحرز هدفين متتاليين عن طريق مهاجمه الفنزويلي خوسيه سولومون روندون في الدقيقة 66 ثم الإسكتلندي مات ريتشي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر بعد أن حقق فوزه السادس هذا الموسم بينما تجمد رصيد سيتي عند 56 نقطة بعد أن تلقي خسارته الرابعة.

وضمن المرحلة ذاتها حقق آرسنال الخامس فوزاً صعباً على ضيفه كارديف سيتي بهدفين مقابل هدف، ولعب الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ دور البطولة في فوز المدفعجية بعدما ظل الفريق متعادلاً بدون أهداف حتى الدقيقة 66 عندما تمكن أوباميانغ من افتتاح التسجيل بإحرازه الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يمنح اللاعب ذاته المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت تمريرة حاسمة سجل منها الهدف الثاني، فيما أحرز كارديف هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع عن طريق ناثانييل منديز- لينغ.

ورفع آرسنال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس الذي أحكم سيطرته عليه عقب سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه بيرنلي (2-2) في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة وندية حيث تقدم بيرنلي بهدفين نظيفين عن طريق آشلي بارنس في الدقيقة 51 وكريس وود في الدقيقة 81، إلا أن الشياطين الحمر لم يستسلموا إذ كثفوا هجومهم بلا هوادة وتمكن بول بوغبا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 87 من ركلة جزاء قبل أن يدرك المدافع السويدي فيكتور لينديلوف التعادل في الدقيقة 92.

وهذه هي المباراة الأولى التي يفشل فيها يونايتد في الفوز منذ تولي النرويجي سولسكيار إدارة الفريق خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو ورفع الفريق رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين خلف آرسنال.

وفي المباريات الأخرى، حول فولهام تخلفه أمام ضيفه برايتون بهدفين إلى فوز 4-2 بفضل ثنائية للصربي ألكسندر متروفيتش، وفاز ولفرهامبتون على وست هام 3-صفر بثنائية في الدقائق العشر الأخيرة للمكسيكي راؤول خيمينيز، وعاد إيفرتون بالفوز من ملعب هادرسفيلد بهدف سجله منذ الدقيقة الثالثة البرازيلي ريتشارليسون في مباراة أكملها فريقه بعشرة لاعبين اعتباراً من الدقيقة 66.



