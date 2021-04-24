وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 3، رافعاً رصيده إلى 20 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ومتفوقاً على رصيده من الأهداف في الموسم الماضي كاملاً (19 هدفاً).

وعادل للفريق الضيف 90+5 البديل جوزيف ويلوك.

وغرّد حساب ليفربول على تويتر بأن صلاح بات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفاً أو أكثر لثلاثة مواسم في الدوري الإنكليزي الممتاز.

بعد 2017- 2018 حين سجل 32 هدفاً، و2018-2019 سجل 22 هدفاً، و2019-2020 سجل 19 هدفاً.

وصار رصيد الريدز 54 نقطة في المركز السادس، أما الماكبايس فرفعوا رصيدهم إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

في تفاصيل المباراة وبعد تسجيل صلاح الهدف بحركة جميلة داخل المنطقة وتسديدة قوية حصل الفرعون المصري على فرصة ثانية أمام الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، على غرار زميله السنغالي ساديو مانيه.

وصدّ دوبرافكا عدة كرات في الشوط الثاني، حارما البرازيلي روبرتو فيرمينو ومانيه من التسجيل، بالاضافة الى تسديدة بعيدة من المخضرم جيمس ميلنر.

ومع الاقتراب من نهاية المباراة، بدا التوتر واضحاً على لاعبي ليفربول، فيما دفع ستيف بروس مدرب نيوكاسل بالثنائي ويلسون وويلوك وكان له ما أراد.

وظهر دفاعه مهتزاً في الثواني الأخيرة التي شهدت الغاء حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفا لنيوكاسل، بعد لمسة يد من كالوم ويلسون.

وبعد ثوان من ألغاء هدف ويلسون في الوقت البدل عن ضائع، نجح الشاب ويلوك (21 عاماً)، المعار من أرسنال، في هز شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حارماً فريق المدرب الألماني يورغن كلوب من النقاط قبل صافرة النهاية.

وبخسارته نقطتين للمرة الثانية توالياً بعد التعادل مع ليدز يونايتد، وفي الدقائق الاخيرة أيضاً، يكون ليفربول دخل في دائرة خطر إضافي في محاولته الحلول بين الاربعة الاوائل والتأهل إلى دوري الابطال.

أقرّ كلوب بعد المباراة ان اداء فريقه لا يخوله التأهل الى دوري الابطال "لم أشاهد فريقاً اليوم يستحق خوض دوري الأبطال العام المقبل. لدينا خمس مباريات أخرى وسنرى".

تابع "إما نتعلم أو لا نخوض دوري الأبطال.. لا أعتقد أنه بمقدورنا صناعة فرص أكثر، أفضل مما قمنا به اليوم من دون أن نتمكن من ترجمتها وحسم المباراة".