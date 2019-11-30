وبدت المباراة التي أقيمت السبت على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل، في طريقها للتعادل إلى أن سدد كيفن دي بروين كرة مذهلة في الشباك في الدقيقة 82 ليبدو أنه منح الفوز لسيتي الذي دخل المباراة متأخراً بتسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

لكن للمرة الثانية في المباراة رد نيوكاسل بشكل سريع عندما سدد شيلفي كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى إيدرسون قبل دقيقتين من النهاية.

وافتتح رحيم سترلينغ التسجيل لسيتي في الدقيقة 22 لكن تفوقه لم يدم سوى لثلاث دقائق إذ أدرك يترو فيلمز التعادل لصاحب الأرض.

وعلى الرغم من استحواذه على الكرة افتقر سيتي للفاعلية مع تراجع نيوكاسل للدفاع لكن دي بروين هز الشباك بتسديدة من 25 متراً اصطدمت بالعارضة إلى داخل المرمى ليبدو أنه حسم فوز حامل اللقب.

لكن نيوكاسل كان له رأي آخر وخطف التعادل ليترك بيب غوارديولا مدرب سيتي يستشيط غضباً.

ولو فاز ليفربول على برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق من اليوم السبت سيتقدم بفارق 11 نقطة على حامل اللقب.

من جانبه رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

