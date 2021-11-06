وتعرض المدرب الألماني البالغ من العمر 45 عامًا لضغوط متزايدة بعد فشل فريق جزر الكناري في الفوز بأي من مبارياته العشر الافتتاحية بعد عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال المدير الرياضي ستيوارت ويبر في بيان: "في ظل استمرار المطالبة بتقديم أفضل ما لدينا لنادي كرة القدم، لم يكن هذا القرار سهلاً".

وأضاف: "أعرف مدى إصرار دانيال وطاقمه على النجاح، لكننا نشعر أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للتغيير، لنمنح أنفسنا أفضل فرصة للاحتفاظ بوضعنا في الدوري الممتاز."

وأضاف: "من المهم أن نتطلع الآن إلى الأمام. لدينا 27 مباراة في الدوري متبقية وطريق طويل لنقطعه في الموسم الحالي. نحن نعلم أن لدينا القدرة داخل فريقنا على البدء في جمع النقاط".

على الرغم من فوز يوم السبت بفضل هدفي ماتياس نورمان وتيمو بوكي، ظل فريق جزر الكناري في المركز الأخير برصيد خمس نقاط من 11 مباراة.

انضم فاركي إلى النادي عام 2017 وقاده الى دوري الاضواء عام 2019 ومن ثم 2021.

كان وقّع على عقد لمدة أربعة أعوام في تموز/يوليو الفائت.

فاركي هو رابع ضحية في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بعد رحيل تشيسكو مونيوز، مدرب واتفورد وستيف بروس مدرب نيوكاسل ونونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام.