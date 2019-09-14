إيلي المندلق

وجاء فوز نوريتش بفضل أهداف الاسكتلندي كيني ماكلين (18) وتود كانتويل (29) والفنلندي تيمو بوكي (50)، بينما سجل لسيتي هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (45) والإسباني رودري (88).

وتجمّد رصيد سيتي عند 10 نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول الذي عزز موقعه في الصدارة (15 نقطة) بفوزه في وقت سابق على نيوكاسل 3-1.

وتكبّد مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين خسارته الأولى في حين حقق نوريتش الصاعد إلى دوري الأضواء هذا الموسم والذي لعب بغياب عدة لاعبين أساسيين فوزه الثاني مقابل 3 خسارات، فأصبح في المركز الثاني عشر على جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز عقب انتهاء المباراة:





التغطية الخاصة

د 90 +4- نهاية المباراة في ملعب "كارو رود" بفوز مستحق للاعبي نوريتش الملقبين بالـ"كاناريز" على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2.

د 89- تبديل أول وأخير لنوريتش سيتي بدخول دنيس سربني مكان ماركو ستيبرمان.

دقائق أخيرة مجنونة! ضغط كبير من لاعبي مانشستر سيتي في هذه الأثناء بغية تحقيق التعادل.

د 88- الإسباني رودري يقلّص النتيجة للـ"سيتيزنس" عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء!

رغم تأخر سيتي، يواصل لاعبو نوريتش التقدم وشن الهجمات سعياً لإحراز هدف رابع في حين تغيب الفرص الجدية لسيتي أمام مرمى نوريتش باستثناء رأسية لأغويرو على مقربة من المرمى، لكن كرته تعلو العارضة (د 78).

د 87- كاد أوتاميندي أن يقلص النتيجة من كرة رأسية محكمة من زاوية المرمى لكن الحارس تيم كرول تألق في إبعادها.

د 73- غوارديولا يلعب آخر أوراقه بإخراج برناردو سيلفا والدفع بالدولي الجزائري رياض محرز مكانه.

د 57- غوارديولا يدفع بالبرازيلي غابرييل جيسوس والبلجيكي كيفن دو بروين مكان كل من دافيد سيلفا والكاي غوندوغان سعياً منه لتنشيط خط الهجوم.

د 50- خطأ فادح من الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي الذي خسر الكرة بغرابة أمام ضغط مواطنه ايميليانو بوينديا الذي انتزعها منه وعكسها إلى الفنلندي تيمو بوكي فأودعها الأخير بسهولة في مرمى الحارس مورايس مسجلاً هدفاً السادس هذا الموسم. صدمة كبيرة لغوارديولا في ملعب كارو رود!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نوريتش 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحتل المركز الثاني على جدول الترتيب خلف ليفربول.

د 45 - مانشستر سيتي يقلّص الفارق اثر عرضية من بيرناردو سيلفا على الناحية اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أغويرو وأسكنها في شباك أصحاب الدار. هدف هام جداً لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا قبل الدخول إلى غرف الملابس.

د 31- رحيم ستيرلينغ يتابع كرة برأسه من رأسية عرضية لبيرناردو سيلفا أمام المرمى، لكن المستديرة تصيب القائم! مانشستر سيتي يهدر فرصة ذهبيى لتقليص الفارق.

د 29- نوريتش يسجل هدفاً ثانياً!! لاعبو نوريتش يستغلون تقدم لاعبي مانشستر ويشنون هجمة مرتدة سريعة قادها ايميليانو بوينديا ومرر الكرة إلى تيمو بوكي فعكسها الأخير إلى تود كنتويل غير المراقب الذي أسكنها الشباك!

لاعبو مانشستر سيتي يكثفون هجماتهم بعد تأخرهم بهدف لكن دون تشكيل فرص خطرة على مرمى نوريتش باستثناء رأسية لسيرخيو أغويرو في الدقيقة 27 مرت بجانب القائم.

د 18 - نوريتش يفتتح التسجيل! ركنية لأصحاب الأرض يرتقي لها الاسكتلندي كيني ماكلين ويصوبها برأسه قوية ومحكمة في شباك الحارس اديرسون مورايس!

انطلاق المباراة

التشكيلتان الأساسيتان للفريقين: