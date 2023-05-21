ورفع برايتون رصيده إلى 61 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن استون فيلا السابع علماً بأن الأول خاض مباراة أقل ويملك فارقّاً كبيرّاً من الأهداف.

تقدم برايتون بفضل مهاجمه الأيرلندي إيفان فيرغوسون (29) وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

رد ساوثهامبتون بواسطة مهاجمه النرويجي محمد اليونوسي ((58)، ثمّ ألغى الحكم هدفاً لمهاجم ساوثهامبتون المخضرم ثيو والكوت بعد الرجوع إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو، قبل أن تكون الكلمة الأخيرة لبرايتون عبر مهاجمه الألماني باسكال غروس (69).