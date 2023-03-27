نادي تشلسي ينظّم إفطارا مفتوحاً في ستامفورد بريدج من قبل beIN SPORTS March 27, 2023 11:18 4:46 دقيقة نظم نادي تشلسي إفطاراً مفتوحاً في شهر رمضان بمعقله ستامفورد بريدج بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية ليكون بذلك أول ملعب في الدوري الإنكليزي يحتضن هذا الحدث الفريد من نوعه. تقارير إخبارية تشلسي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة اعتبار أسكو كارا خاسراً مباراته أمام فيوتشر 3:27 دقيقة الحكمة يحسم ديربي السلة اللبنانية 0:22 دقيقة إنجاز تاريخي للمغربية خديجة المرضي 4:46 دقيقة نادي تشلسي ينظّم إفطارا مفتوحاً في ستامفورد بريدج 2:51 دقيقة المنتخب السوداني لاستعادة نغمة الفوز 2:37 دقيقة الجزائر لتحقيق الفوز الرابع توالياً 0:39 دقيقة المنتخب الفرنسي يتطلع لتحقيق انتصاره الثاني 2:27 دقيقة بولز ينغّص عودة ليبرون وكافاليرز للأدوار الإقصائية 2:04 دقيقة فوز سهل لألكاراس يقوده إلى ثمن النهائي 0:42 دقيقة ديمبلي يعود إلى التدريبات