ميلنر: ندرك قوة مانشستر سيتي ولكن الموسم لا يزال طويلاً من قبل beIN SPORTS January 19, 2022 13:50 1:22 دقيقة قال جيمس ميلنر لاعب ليفربول إن فريقه يدرك مدى قوة مانشستر سيتي وصعوبة هزيمتهم، لكن الموسم ما يزال طويلاً مؤكداً أنهم سيواصلون المنافسة على لقب البريميرليغ حتى اللحظة الأخيرة. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول جيمس ميلنر -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة قطر تبلغ الدور الثاني من البطولة الآسوية بكرة اليد 2:57 دقيقة مدربُ برينتفورد يتحدّث عن مواجهة اليونايتد 2:53 دقيقة فالنسيا يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات 1:22 دقيقة ميلنر: ندرك قوة سيتي ولكن الموسم لا يزال طويلاً 1:39 دقيقة قمّة مرتقبة بين ليستر سيتي وتوتنهام 2:44 دقيقة المنتخب السوداني ينهي تحضيراته لمواجهة الفراعنة 1:56 دقيقة مواجهة بأهداف متباينة بين غينيا بيساو ونيجيريا 2:44 دقيقة منتخب مصر ينشد الفوز والعبور 1:48 دقيقة أوساكا وبارتي على المسار الصحيح 0:26 دقيقة مباريات قوية في مسابقة كأس أمير دولة قطر