مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تشاهدونها مباشرة وحصرياً عبر beIN SPORTS.

في لقاء يجمع بين البطل السابق للدوري الممتاز والبطل الجديد، يسعى مانشستر سيتي لتعطيل الاحتفالات المستمرة لليفربول بلقبه التاسع عشر وتأكيد أن فقدانه للقب كان مجرد عثرة.

في المقابل يتطلع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لتحقيق فوز جديد في محاولة منه لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية هذا الموسم.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي سيكون اليوم الخميس في الساعة 22:15 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD2.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.