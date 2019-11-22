مورينيو: لن أرتكب أخطاء الماضي لكني قد أرتكب أخطاء جديدة November 22, 2019 13:15 1:33 دقيقة وعد مدرب توتنهام الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو بالظهور في نسخة جديدة ومطورة على حد تعبيره. وأكد مورينيو أنه استغل فترة توقفه عن العمل لاستخلاص الدروس من أخطائه السابقة. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة فان مارفيك يعلن القائمة الأولية للمنتخب الاماراتي 0:31 دقيقة دجوكوفيتش يقود صربيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس 3:23 دقيقة العاصمة القطرية جاهزة لاستضافة خليجي 24 2:17 دقيقة مانشيني يقود منتخب إيطاليا إلى عهد جديد 2:29 دقيقة رونالدو يسعى لطيّ صفحة الخلاف مع ساري 3:56 دقيقة مستويات مميزة وأرقام قياسية للمنتخبات في التصفيات 1:23 دقيقة ما رأي جماهير توتنهام في تعيين جوزيه مورينيو ؟ 0:27 دقيقة ريال مدريد يخسر جهود فاسكيز مجدداً 1:31 دقيقة مورينيو يعد بالمنافسة على اللقب الموسم القادم 0:22 دقيقة عملية جراحية ناجحة لدييغو كوستا