مورينو: "بوغبا كان يستحق بطاقة حمراء"! من قبل beIN SPORTS April 11, 2021 20:53 1:47 دقيقة تحدّث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن أسباب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أن الفرنسي بول بوغبا كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء!. مقابلات توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة القطن الكاميروني يعزز صدارته للمجموعة الثانية 0:39 دقيقة الخزري يتألق بثلاثية في مرمى بوردو 3:16 دقيقة يوفنتوس يمر من جنوى بلا عناء 3:19 دقيقة أتلتيكو يحلّ ضيفاً على بيتيس لاستعادة الصدارة 0:36 دقيقة إنتر يقترب أكثر من اللقب وحكيمي يضع بصمته 0:39 دقيقة نيوكاسل يقلب تأخره إلى فوزٍ غالٍ 3:36 دقيقة يونايتد يسعى لتقليص الفارق بعد سقوط جاره 1:19 دقيقة انقسام الصحف الإسبانية بعد الكلاسيكو 6:30 دقيقة ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة فاسكيز 0:48 دقيقة بيرلو: أهدرنا العديد من النقاط