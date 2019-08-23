مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي بث مباشر عبر الانترنت
مواعيد مباريات الدوري الدوري الإنجليزي القادمة لهذا الأسبوع الثالث، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد مباريات الدوري الإنجليزي القادمة لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
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مواعيد مباريات الدوري الإنكليزي لهذا الأسبوع الثاني والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة
|
أستون فيلا - ايفرتون
|
الجمعة 23 -8 | 22:00
|
beIN HD2
|
نوريتش سيتي - تشيلسي
|
السبت 24 -8 | 14:30
|
beIN HD2
|
برايتون - ساوثمبتون
|
السبت 24 -8 | 17:00
|
beIN HD1
|
مانشستر يونايتد - كريستال بالاس
|
السبت 24 -8 | 17:00
|
beIN HD2
|
شيفيلد يونايتد - ليستر سيتي
|
السبت 24 -8 | 17:00
|
beIN HD6
|
واتفورد - ويستهام
|
السبت 24 -8 | 17:00
|
beIN HD7
|
ليفربول - ارسنال
|
السبت 24 -8 | 19:30
|
beIN HD2
|
بورنموث - مانشستر سيتي
|
الأحد 25 -8 | 16:00
|
beIN HD2
|
توتنهام - نيوكاسل
|
الأحد 25 -8 | 18:30
|
beIN HD2
|
ولفرهامبتون - برنلي
|
الأحد 25 -8 | 18:30
|
beIN HD1