مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي بث مباشر عبر الانترنت
مواعيد مباريات الدوري الدوري الإنجليزي لهذا الأسبوع الثاني، منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
|
مواعيد مباريات الدوري الإنكليزي لهذا الأسبوع الثاني والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة
|
ارسنال × برنلي
|
السبت 17 -8 | 14:30
|
beIN HD2
|
استون فيلا × بورنموث
|
السبت 17 -8 | 17:00
|
beIN HD7
|
برايتون × ويستهام
|
السبت 17 -8 | 17:00
|
beIN HD8
|
ايفرتون × واتفورد
|
السبت 17 -8 | 17:00
|
beIN HD1
|
نوريتش × نيوكاسل
|
السبت 17 -8 | 17:00
|
beIN HD4
|
ساوثمبتون × ليفربول
|
السبت 17 -8 | 17:00
|
beIN HD2
|
مانشستر سيتي × توتنهام
|
السبت 17 -8 | 19:30
|
beIN HD2
|
شيفيلد × كريستال
|
الأحد 18 -8 | 16:00
|
beIN HD2
|
تشيلسي × ليستر سيتي
|
الأحد 18 -8 | 18:30
|
beIN HD2
|
ولفرهامبتون × مانشستر يونايتد
|
الاثنين 19 -8 | 22:00
|
beIN HD2