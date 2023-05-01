المباراة لا بديل فيها عن الفوز بالنسبة للفريقين، فليستر سيتي يحتل الترتيب الثامن عشر ويحتاج إلى النقاط الثلاث للخروج من منطقة الهبوط، وسيفتقد لخدمات المهاجم النيجيري كيليتشي إياناتشوالذي قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وفي المقابل يحتل إيفرتون الترتيب التاسع عشر، خلف ليستر سيتي بفارق نقطة واحدة، والفوز سيعني الابتعادَ عن المراكز الثلاث الأخيرة، لكن ذلك لن يكون سهلا بالنسبة لفريق يُعتبر ضمن الأسوأ خارج الديار هذا الموسم.

مباراة ليستر سيتي وإيفرتون بإمكانكم مشاهدتها اليوم الاثنين في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

