"مواجهة" توتنهام وليدز يونايتد محط الأنظار من قبل beIN SPORTS January 2, 2021 10:04 3:55 دقيقة مواجهة توتنهام هوتسبير لفريق ليدز يونايتد تحمل في طياتها حوارا تكتيكيا من الطراز الرفيع بين جوزيه مورينيو من جهة ومارسيلو بييلسا من جهة أخرى، وكلاهما يبحث عن حسم نقاط هذه القمة المفتوحة على كل الاحتمالات. تقارير إخبارية ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة عقوبات تأديبية بحق جونسون وكودي وكايلب 2:17 دقيقة أوساكا تدخل عالم القصصِ المصورة 0:33 دقيقة الرجاء البيضاوي يبلغ ثمن نهائي كأس العرش المغربي 2:37 دقيقة دونتشيتش يقود دالاس إلى تخطي الوصيف 3:55 دقيقة "مواجهة" توتنهام وليدز يونايتد محط الأنظار 1:41 دقيقة ماذا قال لامبارد قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ 2:59 دقيقة ريال مدريد يدخل مواجهة سلتا فيغو بدون قائده راموس 0:31 دقيقة ليسر سيتي يمدد عقد مدافعه جوني إيفانز 5:19 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل عزف سيمفونية الفوز 0:32 دقيقة برشلونة: كوتينيو خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى