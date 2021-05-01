مقتطفات من اللقاء الحصري لمهاجم إيفرتون ريشارليسون مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS May 1, 2021 10:39 1:31 دقيقة أكد البرازيلي ريشارليسون، مهاجم إيفرتون الإنكليزي، في لقاء حصري مع beIN SPORTS، بأنه سعيد باللعب في البريمييرليغ وبحمل قميص المنتخب البرازيلي. شاهد اللقاء كاملاً يوم السبت عند الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة. مقابلات إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كونتي: "الرسالة وصلت بشكل واضح" 0:40 دقيقة تعرّف على قصة بيع حذاء ليونيل ميسي 3:12 دقيقة مباراة ريال مدريد وأوساسونا – التغطية الخاصة 1:22 دقيقة أتلتيكو مدريد للحفاظ على الريادة 3:10 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل حصد العلامة الكاملة 2:38 دقيقة ليل للحفاظ على الصدارة من بوابة نيس 1:31 دقيقة ريشارليسون: "سعيد باللعب في البريمييرليغ" 0:46 دقيقة توخيل قلق بشأن روديغر وكوفاتشيتش 3:08 دقيقة ليستر يكتفي بالتعادل أمام ساوثمبتون 0:45 دقيقة إيقاف كومان لمباراتين بعد طرده أمام غرناطة