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مانشستر سيتي سيخوض مواجهة من العيار الثقيل الفوز بها يعني تتويجه بلقب النسخة الحالية من الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك عندما يستضيف تشيلسي في إطار المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - التغطية الخاصة

(49) تسديدة الألماني فيرنر تهز شباك مانشستر سيتي من الخارج.

(45+3) ميندي يتصدى بذكاء لركلة الجزاء التي نفذها الأرجنتيني أغويرو.

(هدف) 44: رحيم ستيرلينغ يفتتح التسجيل لصالح مانشستر سيتي ويقرب فريقه من اللقب.

(35) مجهود كبير من رحيم ستيرلينغ وتسديدته من خارج منطقة الجزاء بين يدي ميندي.

في أول 30 دقيقة لا يبدو وأن التعادل سيبقى قائماً، إلا في حال استمرار سوء تركيز مانشستر سيتي وتشيلسي عند اللمسة قبل الأخيرة.

تشيلسي يتحسن في الدقائق الماضية والتعادل السلبي يسيطر على المواجهة في أول ربع ساعة.

(8) الفرنسي ميندي يجرب حظه بتسديدة خادعة تمر بجانب مرمى الحارس السنغالي ميندي.

(4) الإسباني توريس يهدد مرمى تشيلسي بتسديدة خطيرة.

انطلاق المباراة

تقديم مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وتعد المباراة بروفة مرتقبة أيضاً لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي تأهل له الفريقان، عقب فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان وتخطي تشيلسي لعقبة ريال مدريد، في الدور نصف النهائي.

وما يزيد من أهمية المباراة أنها ليست مصيرية في حسم اللقب لمانشستر سيتي فقط بل أن الفوز بها يمثل أهمية قصوى ايضاً لتشيلسي الباحث عن التواجد في المربع الذهبي للبطولة وحسم إحدى البطاقات المؤهلة للنسخة القادمة من دوري الأبطال.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق البطولة برصيد 80 نقطة فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 61 نقطة.



مانشستر سيتي وتشيلسي – معلومات البث المباشر

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون اليوم السبت على الساعة 19.30 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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التشكيلة الرسمية لنادي مانشستر سيتي



التشكيلة الرسمية لنادي تشيلسي