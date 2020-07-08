مدرب مانشستر يونايتد يحذّر من أستون فيلا من قبل beIN SPORTS July 8, 2020 22:48 0:34 دقيقة صرح سولشار مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقَه مطالبٌ بتوخي الحذرِ أمام أستون فيلا منافسه في المباراة المقبلة، معتبراً أنّه رغم تأخرِه في الترتيب، يملك كلِّ الإمكانيات لتحقيق نتيجةٍ إيجابية. أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة ثنائية محمد صلاح تقربه من صدارة الهدافين 0:34 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يحذّر من أستون فيلا 2:06 دقيقة تكريم استثنائي للبطلة التونسية حبيبة الغريبي 1:01 دقيقة تعادل محبط يبعد طرابزون سبور عن الصدارة 1:08 دقيقة مورينيو يبحث عن الإيجابيات بعد خلاف لوريس وسون 0:28 دقيقة وست بروميتش يصعد للصدارة مؤقتاً 1:11 دقيقة رياض محرز يريد المزيد ويثمّن كثرة الهدافين 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:29 دقيقة برشلونة يهزم إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟