زاهر الحلو

فيما يملك محمد صلاح في رصيده التهديفي 14 هدفاً مع ليفربول في الدوري هذا الموسم، تبرز مفارقة فعالية المصري على أرض فريقه "أنفيلد" مقابل المباريات خارج الديار منذ قدومه إلى الريدز.

فمن أصل 14 هدفاً، سجل صلاح 12 هدفا في أنفيلد هذا الموسم، وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي دون احتساب أهداف اللاعبين في المباريات خارج الديار.

ويأتي بعد صلاح في عدد الأهداف المسجلة في حالة الاستضافة فقط، يأتي مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد برصيد 10 أهداف ومن ثم سيرخيو اغويرو مهاجم مان سيتي برصيد 8 أهداف وهو نفس رصيد جايمي فاردي مهاجم ليستر ومتصدر ترتيب الهدافين عموما حتى الآن برصيد 17 هدفا.

أما في ليفربول حصراً فيأتي ساديو ماني في المركز الثاني برصيد 7 أهداف من 11 سجلها هذا الموسم.

ومنذ قدومه إلى ليفربول صيف 2017 آتيا من روما، رفع محمد صلاح رصيده إلى 44 هدفا في أنفيلد في الدوري الإنكليزي، ما يجعله في مقدمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للمباريات المستضافة.

فمنذ أغسطس 2017 سجل صلاح خلال المباريات على ارض ليفربول نفس عدد أهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ منذ التاريخ ذاته أي مجموع 44 هدفا.

ولم يتقدم على محمد صلاح سوى الرائع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل في كامب نو 51 هدفا منذ أغسطس 2017 حتى اليوم.

وسجل ميسي هذا الموسم 11 هدفا في كامب نو إنما في 11 مباراة، فيما جاءت أهداف صلاح الـ12 في أنفيلد في 13 مباراة بمعدل 0.9.

طبعاً ما زال الموسم طويلاً، وفيما يتجه ليفربول بسهولة نحو حسم لقب الدوري الإنكليزي دون منافسة ودون ضغوطات نفسية، نجد برشلونة في مأزق المنافسة النارية مع ريال مدريد، وعليه ستكون الظروف سانحة لمحمد صلاح للتسجيل أكثر في أنفيلد وربما تخطي ميسي مع نهاية الموسم.

أفضل من فاولر وأوين؟

ولا تقف أرقام محمد صلاح عند حدود ما دام يواظب على المستوى ذاته، فالنجم المصري المتوج بالحذاء الذهبي في موسميه مع ليفربول 2017-2018 و2018-2019 بات رقما صعباً في لائحة أفضل هدافي ليفربول تاريخيا في الدوري الإنكليزي.

حالياً يملك صلاح 68 هدفا في 96 مباراة في الدوري الإنكليزي، وهو يتأخر بفارق هدف عن لويس سواريز، فيما يتصدر اللائحة روبي فاولر برصيد 128 هدفا في 266 مباراة أمام ستيفن جيرارد 121 هدفا في 504 مباريات، ومايكل أوين 118 هدفا في 216 مباراة.

ورغم انه ما زال بعيداً عن أوين ولامبارد وفاولر، إلا أن نسبة تسجيل صلاح تبلغ 0.71 في المباراة الواحدة، مقابل 0.48 لفاولر و0.24 لجيرارد و0.55 لمايكل أوين متفوقا على الثلاثة، لا بل هي الفعالية الأفضل لأي لاعب في تاريخ ليفربول في الدوري الإنكليزي.

أمام هذه المعادلة الحسابية، يسير النجم المصري إن قدّر له مسيرة طويلة مع ليفربول وبالمستوى والفعالية ذاتهما، كي يزاحم على لقب الهداف التاريخي في الدوري الإنكليزي للريدز.

أهداف محمد صلاح هذا الموسم في انفيلد حتى الآن