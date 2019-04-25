وجاءت التشكيلة المثالية لموسم 2018-2019 في الدوري الإنكليزي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: البرازيلي إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي)

في خط الدفاع: ترنت ألكساندر-أرنولد (ليفربول) – الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول) – الفرنسي إيميرك لابورت (مانشستر سيتي) – الإسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).

في خط الوسط: الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد) – البرازيلي فيرناندينيو (مانشستر سيتي) – البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) – الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) – السنغالي ساديو مانيه (ليفربول).

وكان محمد صلاح حاضراً الموسم الماضي في التشكيلة المميزة للدوري الإنكليزي والتي حملت في طياتها كل من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا و كايل ووكر والبلجيكي يان فيرتونغن والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي والإسباني ماركوس ألونسو والإسباني ديفيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والدنماركي كريستيان إريكسن وهاري كين والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وبعد أن توّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2017-2018 استبعد الدولي المصري محمد صلاح من لائحة اللاعبين المرشحين لنيل اللقب هذا الموسم وهم البلجيكي إدين هازار (تشيلسي) ورحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول) والهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).