وسجل الأهداف أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين في الدقيقة 47 وجوردان هندرسون في الدقيقة 60، والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 72 و90 على التوالي.

وهو الفوز العشرون تواليا لليفربول على أرضه ليعادل بذلك رقمه السابق والذي كان قد حققه ما بين كانون الثاني / يناير وكانون الأول/ ديسمبر عام 1972 عندما كان يدرب الفريق اسطورته السابقة بيل شانكلي.

ولم يخسر بطل أوروبا طيلة البطولة أي نقطة على أرضه، كما انه لم يفرط سوى بنقطتين من أصل 75 ممكنة في مجمل المباريات، وذلك بتعادله مع مانشستر يونايتد في 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي بهدف لمثله، فيما تعود خسارته الأخيرة إلى الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 حينما سقط أمام مانشستر سيتي 1-2.

ووسع ليفربول الفارق إلى 22 نقطة مؤقتاً، مع أقرب منافسيه مانشستر سيتي بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه توتنهام الأحد.

وبات ليفربول بحاجة إلى 21 نقطة فقط من المباريات الـ13 المتبقية من عمر البطولة ليضمن لقبه التاسع عشر، وإذا ما استمر الريدز بالسير على نفس المنوال من الانتصارات المتتالية فإنه سيكون قادراً على حسم اللقب في المرحلة الثانية والثلاثين أي قبل ست جولات من نهاية الدوري الممتاز.

أحداث المباراة

ظهر أصحاب الأرض بشكل سيئ في الشوط الأول، وكان بإمكان ساوثمبتون أن يتقدم خلاله، لكن دانيال إينغز أضاع هدفاً محققاً بعد مواجهته للحارس البرازيلي أليسون بيكير في الدقيقة 40.

وانقلب الوضع رأساً على عقب، إذ لم يحتاج تشامبرلاين أكثر من دقيقة ونصف من انطلاق الشوط الثاني، لكسر التعادل السلبي، وهز شباك فريقه الأسبق، بعدما افتتح التسجيل من تسديدة من على خط منطقة الجزاء إلى يمين الحارس أليكس مكارثي، مستثمراً تمريرة زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 47.

وتألق فيرمينو مرة ثانية بعد مجهود فني رائع، دخل على إثره إلى داخل المنطقة ومرر كرة حاسمة ثانية، إلى هندرسون المتحفز أمام المرمى، فاستقبلها بتسديدة خاطفة في الدقيقة 60.

وحسم صلاح النتيجة لمصلحة ليفربول بعد تمريرة بعيدة من الحارس البرازيلي إلى هندرسون الذي دخل من الجهة اليمنى ومررها إلى المصري الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد من تحت الحارس في الدقيقة 72.

وتابع فيرمينو وصلاح تفوقهما حيث مرر البرازيلي كرة لزميله عند باب المرمى ما أحدث دربكة فلعبها صلاح من فوق الحارس في الدقيقة 90.

فوز عسير لإيفرتون

وقاد الكولومبي ييري مينا فريقه إيفرتون للفوز 3-2 على مضيفه واتفورد بعدما كان متأخراً صفر-2، علماً أنه لعب الدقائق العشرين الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان دلف لنيله بطاقتين صفراوين (71).

وسجل مينا هدفين في الوقت الضائع من الشوط الأول (45+1 و45+4) بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم واتفورد بهدفين للإيطالي آدم ماسينا في الدقيقة 10 والأرجنتيني روبيرتو بيريرا في الدقيقة 42، ليسجل تيو والكوت هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد واتفورد عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

فوز هام لبورنموث

وفاز بورنموث على ضيفه أستون فيلا 2-1، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، في المركز السادس عشر مبتعداً عن منطقة الخطر، مقابل 25 نقطة للضيوف في المركز السابع عشر. وسجل الدنماركي فيليب بيلينغ في الدقيقة 37 والهولندي ناثان أكيه في الدقيقة 44 لبورنموث والتنزاني مبوانا ساماتا في الدقيقة 70 لأستون فيلا.

وحقق شيفيلد يونايتد فوزاً جيداً على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدف دون مقابل سجله الإسباني فيسنتي غايتا (58).

وتقدم شيفيلد إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وتعادل وست هام مع ضيفه برايتون 3-3.

سجل الفرنسي عيسى ديوب (30) والإسكتلندي روبرت سنودغراس (45 و57) أهداف وست هام، ولبرايتون الإيطالي انجلو أوغبونا (47 خطأ في مرمى فريقه) والألماني باسكال غروس (75) وغلين موراي (79).

وبقي وست هام ضمن المراكز المهددة بالهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة، غير بعيد عن برايتون الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه نوريتش سيتي بدون أهداف. ويتمركز أصحاب الأرض في المرتبة العاشرة برصيد 31 نقطة، فيما يقبع الضيوف في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.