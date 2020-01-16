في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، شدد المصري محمد صلاح نجم ليفربول على صعوبة المواجهة المقبلة أمام مانشستر يونايتد، الفريق الوحيد الذي لم يتمكن الريدز من تحقيق الفوز عليه هذا الموسم في البريمييرليغ. وأكد صلاح على دور الألماني يورغن كلوب في تحفيز لاعبي فريقه، الذي يتصدر الدوري الإنكليزي بفارق مريح.

