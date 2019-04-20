غاب محمد صلاح عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لموسم 2018-2019 والصادرة عن رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) اليوم السبت.

وكان صلاح توج بالجائزة الموسم الماضي الذي حقق خلاله لقب هداف الدوري الإنكليزي الذي ينافس عليه هذا الموسم أيضا مع سيرخيو أغويرو على نحو أساسي.

ودخل قائمة الستة النهائية لاعبا ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني ولاعبو مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج وسيرخيو أغويرو وبرناردو سيلفا، بالإضافة لنجم تشلسي البلجيكي ادين هازار.

وسيتم الإعلان عن الفائز في 28 أبريل في حفل توزيع الجوائز في لندن.

وبحسب مكاتب المراهنات الإنكليزية، يتقدم فان دايك المرشحين لنيل الجائزة، لاسيما بعد موسم ساهم فيه بشكل أساسي في منافسة فريقه على لقب الدوري الممتاز، وبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وساهم أغلى مدافع في العالم الذي انضم الى الفريق الأحمر في كانون الثاني/يناير 2018 من ساوثمبتون، في الحفاظ على نظافة شباك فريقه 18 مرة هذا الموسم، ودخول مرماه 20 هدفا فقط في الدوري الممتاز.

وبحسب الرهانات، يتقدم فان دايك على سترلينغ الذي سجل 17 هدفا وأضاف تسع تمريرات حاسمة في المباريات التي خاضها، قبل لقاء توتنهام هوتسبر السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز.

ورشح سيلفا وسترلينغ، وكلاهما في الـ24 من العمر، لجائزة أفضل لاعب شاب أيضا، علما بأن الدولي الإنكليزي نالها في الموسم الماضي.