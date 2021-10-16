محمد صلاح: أدائي؟ أهدافي؟ لا روح الفريق هي الأهم من قبل beIN SPORTS October 16, 2021 15:54 2:09 دقيقة بتواضعه الجم وابتسامته الدائمة، يؤكد محمد صلاح على روح الفريق في ليفربول، رافضاً التركيز على ما فعله من تمريرة حاسمة رائعة وهدف مدهش آخر أمام واتفورد الذي تلقى 5 أهداف من الريدز. مقابلات ليفربول واتفورد محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:09 دقيقة محمد صلاح: أدائي؟ أهدافي؟ لا روح الفريق هي الأهم 4:46 دقيقة ليفربول ينتصر بخماسية وصلاح يتابع الإذهال 1:06 دقيقة إنفانتينو يدافع عن فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين 0:54 دقيقة الهلال السعودي يواجه بيرسبوليس في نصف النهائي 1:23 دقيقة ريال سوسييداد من أجل صدارة الـ"ليغا" مؤقتاً 3:11 دقيقة تشيلسي في مواجهة صعبة أمام برينتفورد 3:15 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين اليونايتد وليستر 3:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليون وموناكو 1:08 دقيقة دانيلو بيريرا: "مواجهة صعبة" 3:48 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة أنجيه بنجاح