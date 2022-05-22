- في المباراة الثانية، ليفربول متأخر على ملعبه بهدف سجله البرتغالي بيدرو نيتو في الدقيقة الثالثة!

- الدقيقة 10: غياب الفرص الحقيقية من الطرفين عقب مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة.

انطلاق المباراة

تشكيلة مانشستر سيتي

تشكيلة أستون فيلا

This is your Aston Villa team to face Manchester City this afternoon. 👊 #MCIAVL pic.twitter.com/z8YHywSTCp — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 22, 2022

فرضت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولدورها الرئيسي بحسم لقب الدوري الممتاز.

ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

سيتوّج مانشستر سيتي باللقب في حال فوزه بغض النظر عن نتيجة ليفربول وولفرهامبتون، لكن فشله بالفوز ونجاح ليفربول في اقتناص النقاط الثلاث سيمنح لقب الدوري للريدز.

ويأمل غوارديولا أن يحافظ فريقه على الصدارة ويتوّج بلقب الدوري بعيداً عن أيّ مفاجأة من أستون فيلا من شأنها تغيير مسار اللقب إلى ليفربول.

ويستضيف ليفربول الثاني (89 نقطة) منافسه وولفرهامبتون في الوقت عينه ضمن بث مباشر على قناة

beIN SPORTS 2 PREMIUM.

مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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