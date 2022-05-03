ماني في مقابلة خاصة مع beIN SPORTS May 3, 2022 15:01 1:11 دقيقة أكد نجم ليفربول ساديو ماني في مقابلة خاصة مع قنوات beIN SPORTS أن المنافسة شرسة في الدوري الإنكليزي الممتاز خاصة بين صاحبي المركز الأول والثاني في الترتيب، مضيفاً أنه يتمنى تتويج الريدز باللقب. مقابلات beIN SPORTS الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول ساديو ماني -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة عمارة: لم يتم الفصل بملف مباراة الجزائر والكاميرون 1:11 دقيقة ماني في مقابلة خاصة مع beIN SPORTS 0:48 دقيقة بايرن يمدد عقد مولر حتى عام 2024 1:04 دقيقة هونيس يؤكد بقاء ليفاندوفسكي مع بايرن 0:37 دقيقة الشكوك تزداد حول مشاركة ألابا أمام مانشستر سيتي 2:45 دقيقة فياريال يطمح لإحداث مفاجأة رغم صعوبة المهمة 3:14 دقيقة ليفربول يسعى لإتمام المهمة وبلوغ المشهد الختامي 2:55 دقيقة صنز يخمد بريق دونتشيتش وهيت يحبط سيكسرز 3:08 دقيقة ترقب في الجزائر لقرار الفيفا في ملف التظلم 4:28 دقيقة مانشستر يونايتد يتجاوز برينتفورد بثلاثية نظيفة