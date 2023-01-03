البرازيلي كاسيميرو افتتح التسجيل لمصلحة الشياطين الحمر عند الدقيقة 28، وبعد العودة من الاستراحة بأربع دقائَق أضاف لوك شاو الهدفَ الثاني، وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائقَ أضاف ماركوس راشفورد الهدفَ الثالث مؤمّناً فوزَ فريقه بالنقاط الثلاث.

وعاد فولهام إلى قواعدِه بفوز ثمين على حساب مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد.

فولهام انتظر إلى حدود الدقيقة السابعة عشرة ليدونَ هدف الفوز عبر لاعبه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مانحاً فريقَه الانتصار الثامن له في الدوري ليرتفعَ رصيدُه إلى 28 نقطة.

وسقط إيفرتون على أرضه أمام ضيفه برايتون بهدف مقابل أربعة، هدف المباراة الأول كان من إمضاء الياباني كاورو ميتوما في حدود الدقيقة الرابعة عشرة من اللقاء. ومع بداية الشوط الثاني انهارت دفاعات أصحاب الدار، حيث سجل برايتون ثلاثة أهداف في غضون حوالي ست دقائقَ...حيث أضاف إيفان فيرغسون الهدف الثاني في حدود الدقيقة الحادية و الخمسين.

فيما كان الهدف الثالث من توقيع سولي مارتش في الدقيقة الرابعة و الخمسين. فيما اختتم باسكال غروس رباعية الضيوف في الدقيقة السابعة و الخمسين مستغلاً خطأ فادحاً لدفاع إيفرتون. و كان الهدفُ الوحيد لرجال المدرب فرانك لامبارد في الأنفاس الأخيرة من المباراة من إمضاء ديماراي غراي من ركلة جزاء.



