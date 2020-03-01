ورفع يونايتد رصيده إلى 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي (45) الذي كان قد تعادل السبت مع مضيفه بورنموث 2-2.

وفشل يونايتد في البناء على الفوزين اللذين حققهما في المرحلتين الماضيتين على حساب تشيلسي وواتفورد، وتلقى الهدف الافتتاحي بخطأ فادح من حارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا.

وتلكأ الأخير في إبعاد كرة خلفية من قائده هاري ماغواير، وارتدت لدى تسديدها من قدم دومينيك كالفرت-لوين إلى الشباك وسط ذهول زملاء الحارس الإسباني والمشجعين في مدرجات ملعب غوديسون بارك (3).

وكادت شباك يونايتد تتلقى هدفاً ثانياً بعد دقيقة عندما انفرد كالفرت لوين بدي خيا بعد تمريرة طويلة، لكن الحارس عوّض خطأه وتصدى لمحاولته.

وسنحت لـ"الشياطين الحمر" فرصة خطرة لمعادلة النتيجة في الدقيقة السادسة، لكن التسديدة القوية للصربي نيمانيا ماتيتش من على مشارف المنطقة بالقدم اليسرى ارتدت من العارضة، تلتها محاولة أخرى للاعب ذاته تصدى لها حارس إيفرتون جوردان بيكفورد (11).

وبعد محاولات عدة، تمكّن برونو فرنانديش من معادلة النتيجة ليونايتد، عندما قطع ماتيتش كرة أمامية ومررها باتجاه لاعب الوسط البرتغالي قبل أن يطلقها الأخير بقوة من خارج المنطقة مرت أسفل يدي بيكفورد (31).

وقدم الفريقان مباراة متكافئة مطلع الشوط الثاني مع أفضلية نسبية لإيفرتون الذي كانت أبرز فرصه من ركلة حرة انبرى لها الأيسلندي غيلفي سيغوردسون، تجاوزت حائط الصد لينوب القائم عن دي خيا في إبعادها، دون أن يحسن البرازيلي ريتشارليسون إعادتها إلى الشباك من مسافة قريبة (56).

وتدخل دي خيا لإنقاذ مرماه من تسديدة كالفرت لوين بعد هجمة مرتدة سريعة لأصحاب الأرض (69).

في المقابل، لم يشكل مانشستر يونايتد خطورة كبيرة باستثناء تسديدة ضعيفة لفرنانديش بيسراه تصدى لها بيكفورد بسهولة (78).

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث تدخل بيكفورد في اللحظة الأخيرة لإنقاذ مرماه من فرصة خطيرة للبديل النيجيري أوديون إيغالو (90+1)، ثم تألق دي خيا في التصدي لمحاولة سيغوردسون (90+2).

وهز إيفرتون الشباك في الثواني القاتلة عبر كالفرت لوين، لكن الهدف ألغي بعد العودة إلى تقنية الفيديو بعد اعتبار أن سيغوردسون المتواجد أمام دي خيا أثّر على رؤية الأخير للكرة.

وطرد الحكم مدرب ايفرتون الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعتراضه على القرار بعد صافرة النهاية.