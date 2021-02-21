وسجل للشياطين الحمر ماركوس راشفورد 30، الويلزي دانيل جيمس 57، والبرتغالي النجم برونو فيرنانديز 75 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف الماكبايس الوحيد الفرنسي آلان سانت ماكسيمين 36.

وصار رصيد يونايتد 49 نقطة في المركز الثاني، أما نيوكاسل ففي المركز 17 برصيد 25 نقطة.

ومع ابتعاد جاره سيتي بفارق 10 نقاط في الدوري، ينافس الشياطين الحمر على جبهتين أخريين هما الكأس المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي وضع قدمًا في الدور ثمن النهائي منه بفوزه الخميس برباعية نظيفة على ريال سوسييداد الاسباني في ذهاب الدور الـ 32 على أن يستضيفه إيابًا الأسبوع المقبل.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير بتسديدة مفاجئة من زاوية ضيقة عن الجهة اليسرى داخل المنطقة (30).

إلا أن أل الماكبايس عادلوا عبر ماكسيمان الذي تابع الكرة من تشتيت خاطئ من المدافع هاري ماغويار صوبها في سقف المرمى (36).

ومنح جيمس التقدم مرة أخرى لأصحاب الأرض عندما مرر الصربي نيمانيا ماتيتش الكرة من الجانب الآخر من المنطقة نحو الجهة اليمنى، غمزها فرنانديز لتصل إلى جيمس أسكنها زاحفة في الزاوية اليسرى (57).

وسجل فرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء تحصل عليها راشفورد (75).

ويحل يونايتد على تشيلسي الخامس في ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في قمة المرحلة المقبلة.