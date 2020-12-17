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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر يونايتد يعود مظفراً من أرض شيفيلد يونايتد

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تمكن مانشستر يونايتد من تحقيق فوز ثمين أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 3-2 اليوم الخميس في الجولة 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

وسجل كل من ماركوس راشفورد (26 و51) والفرنسي أنطوني مارسيال (33) ثلاثية الضيوف في المقابل دون ديفيد ماكغولدريك ثنائية أصحاب الأرض (5 و87). 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ23 نقطة فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير بنقطة وحيدة. 

وسجل شيفيلد هدف التقدم عن طريق الإيرلندي ماكغولدريك في الدقيقة الخامسة من المباراة بعد خطأ فادح من الحارس دين هندرسون.

وتمكن مانشستر من تعديل النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 26 بعدما روَض وسدد كرة قوية إلى يمين الحارس.

وفي الدقيقة 33، ضاعف الفرنسي أنطوني مارسيال النتيجة، قبل أن يضيف راشفورد نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 51.

لكن شيفيلد تمكن من تقليص النتيجة برأسية لماكغولدريك أيضاً (87)، وكثف ضغطه على "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل.

وانتهت مباراتا فولهام أمام برايتون وأستون فيلا مع بيرنلي بالتعادل السلبي.                
 

الملخصات مانشستر يونايتد شيفيلد يونايتد ماركوس راشفورد
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