مانشستر يونايتد يعود مظفراً من أرض شيفيلد يونايتد

وسجل كل من ماركوس راشفورد (26 و51) والفرنسي أنطوني مارسيال (33) ثلاثية الضيوف في المقابل دون ديفيد ماكغولدريك ثنائية أصحاب الأرض (5 و87).

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ23 نقطة فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وسجل شيفيلد هدف التقدم عن طريق الإيرلندي ماكغولدريك في الدقيقة الخامسة من المباراة بعد خطأ فادح من الحارس دين هندرسون.

وتمكن مانشستر من تعديل النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 26 بعدما روَض وسدد كرة قوية إلى يمين الحارس.

وفي الدقيقة 33، ضاعف الفرنسي أنطوني مارسيال النتيجة، قبل أن يضيف راشفورد نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 51.

لكن شيفيلد تمكن من تقليص النتيجة برأسية لماكغولدريك أيضاً (87)، وكثف ضغطه على "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل.

وانتهت مباراتا فولهام أمام برايتون وأستون فيلا مع بيرنلي بالتعادل السلبي.

