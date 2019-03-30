على ملعب "أولد ترافورد"، كسر يونايتد التعادل بعد مرتدة وتمريرة جميلة في العمق من لوك شو استقبلها ماركوس راشفورد فسددها من حافة المنطقة ساقطة فوق الحارس المتقدم (28)، مسجلا هدفه التاسع بعد تعيين سولسكاير.

وفي ظل سعي واتفورد لادراك التعادل في الشوط الثاني ووقوف الحارس الاسباني دفيد دي خيا أمام رغباته، سجل الفرنسي انتوني مارسيال الثاني ليونايتد من مسافة قريبة (72).

وقلص لاعب الوسط الفرنسي عبدولاي دوكوري الفارق بتسجيله هدفا جميلا بعد تمريرة واختراق ثم تسديدة ذكية الى يمين دي خيا (90).

وارتقى يونايتد الى المركز الرابع بفارق نقطة عن ارسنال الذي يستقبل نيوكاسل الاثنين في ختام المرحلة، وبالتساوي مع توتنهام الذي يخوض مباراة قوية على أرض ليفربول الأحد.

وحقق النروجي أولي غونار سولسكاير فوزه الاول بصعوبة على حساب واتفورد 2-1 بعد تثبيت عقده الخميس لثلاث سنوات مع يونايتد، وذلك اثر حلوله بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد بداية موسم مخيبة.

وقاد سولسكاير فريقه الى 15 فوزا في 19 مباراة، والى العودة للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا التي بلغ فيها أيضا الدور ربع النهائي حيث يواجه برشلونة الإسباني بعد أسبوعين.

وكان يونايتد يأمل في تضميد جراحه بعد هزيمة المرحلة السابقة أمام أرسنال والتي أتبعها بخروج من مسابقة الكأس على يد ولفرهامبتون.

من جهة أخرى، لم ينجح واتفورد بتحقيق الفوز في آخر 12 زيارة لاولد ترافورد (تعادلان و10 خسارات)، علما انه سيخوض نصف نهائي الكأس الاسبوع الاحد المقبل ضد ولفرهامبتون.

هبوط هادرسفيلد

من جهة أخرى، هبط هادرسفيلد الى المستوى الثاني بعد خسارته امام مضيفه كريستال بالاس بهدفي الصربي لوكا ميليفوييفيتش (76 من ركلة جزاء) والهولندي باتريك فان انهولت (88).

وبات هادرسفيلد الذي صعد الى الدرجة الممتازة في موسم 2016-2017 ويتذيل الترتيب مع 14 نقطة فقط، على بعد 19 نقطة من بيرنلي السابع عشر قبل 6 مراحل على ختام الدوري.

وفاز بيرنلي على ضيفه ولفرهامبتون السابع 2-صفر بهدفي كونور كودي (2 خطأ في مرمى فريقه) والشاب دوايت ماكنيل (77).

وفاز ليستر سيتي الثامن على ضيفه بورنموث الثاني عشر 2-صفر بهدفي المدافع الجامايكي ويس مورغان الذي سجل للمرة الاولى في مسيرته في مباراتين متتاليتين (11) وهدافه جيمي فاردي (82).

وخسر برايتون الخامس عشر امام ضيفه ساوثمبتون السادس عشر صفر-1 بهدف الدنماركي بيار هويبرغ (53).

وفي آخر مباريات السبت، فاز إيفرتون التاسع على وست هام الحادي عشر بهدفين نظيفين للفرنسي كورت زوما (5) والبرازيلي برنارد (33).