ولحق مانشستر يونايتد بليفربول إلى صدارة الـ"بريميرليغ" لكنه بقي متخلفاً عنه بفارق الأهداف.

ويملك كل من ليفربول ومانشستر 33 نقطة وقد خاضا العدد ذاته من المباريات، علماً بأن ليفربول سيحل ضيفا على ساوثهامبتون الاثنين ضمن هذه المرحلة، في حين يملك يونايتد مباراة مؤجلة ضد بيرنلي سيخوضها في 12 الحالي.

وهي المرة الأولى التي يتقاسم فيها مانشستر يونايتد الصدارة في وقت غير مبكر من الدوري المحلي منذ اعتزال مدربه الشهير السير أليكس فيرغوسون في نهاية موسم 2012-2013 عندما توج الفريق بطلاً لإنكلترا للمرة العشرين والأخيرة.

وكان التاريخ يقف إلى جانب مانشستر قبل انطلاق المباراة لأنه يتفوق على منافسه بشكل كبير حيث لم يخسر أمامه سوى 3 مرات أعوام 1992 و1995 و2009 في 43 مباراة جمعت بينهما منذ اعتماد نظام الدرجة الممتازة موسم 1992-1993.

وضغط مانشستر منذ بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل بتسديدة لولبية للفرنسي أنطوني مارسيال لكن حارس فيلا الأرجنتيني إميليانو مارتينيس تصدى لها ببراعة (11).

ورد فيلا، مفاجأة الموسم، بتسديدة قوية من لاعب وسطه النشيط الإسكتلندي جون ماكجين نجح حارس يونايتد الاسباني دافيد دي خيا في التصدي لها (13).

وبعد محاولات عدة نجح الشياطين الحمر في افتتاح التسجيل عندما استغل مارسيال كرة عرضية من آرون وان بيساكا من الجهة اليمنى ليودعها الشباك برأسه (40).

ونجح فيلا في إدراك التعادل بعد تمريرة عرضية ماكرة من جاك غريليش فتابعها البوركيني برتران تراوري بيسراه من مسافة قريبة داخل شباك دي خيا (58).

بيد أن الضيوف لم يستمتعوا بالهدف طويلاً لأن الحكم احتسب ركلة جزاء ليونايتد إثر عرقلة البرازيلي دوغلاس لويش للفرنسي بول بوغبا داخل المنطقة فانبرى لها الاختصاصي البرتغالي برونو فرنانديز مانحاً النقاط الثلاث لفريقه (61).

ورفع فرنانديز رصيده من الأهداف في الدوري إلى 11 فبات في المركز الثاني مع ثلاثة لاعبين آخرين، في حين يحتل مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح المركز الأول مع 13 هدفاً.

وتدخل دي خيا مرة جديدة لإنقاذ مرماه من هدف أكيد عندما أبعد كرة رأسية سددها أولي واتكنز (70).

وسنحت للفريقين بعض الفرص في الدقائق العشرين الأخيرة لكنهما لم يحسنا استغلالها.

