مانشستر يونايتد يصل إلى الهدف رقم 2000 في الدوري من قبل beIN SPORTS October 29, 2019 13:27 2:50 دقيقة إنجاز تاريخي حققه مانشستر يونايتد بالوصول إلى الهدف رقم 2000 في الدوري الإنكليزي الممتاز ليضيف فريق الشياطين الحمر رقما جديدا إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي ينفرد بها في تاريخ كرة القدم الإنكليزية. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 12:26 دقيقة موجز الأخبار 2:28 دقيقة أتليتيكو مدريد يبحث عن مواصلة نتائجه الجيدة 0:44 دقيقة إنتر يرحل إلى بريشيا بحثاً عن صدارة مؤقتة 1:51 دقيقة تايغر وودز يعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب 2:17 دقيقة كأس العالم للناشئين: فرنسا تفتح مشوارها بالفوز 2:39 دقيقة موهبة إيكاردي "الهداف الفذ" تطفو على سطح باريس 0:37 دقيقة ستام يستقيل من تدريب فينورد 0:53 دقيقة معاقبة ريبيري بالإيقاف ثلاث مباريات 5:45 دقيقة ليفربول أجمل فريق في العالم والهلال سقط قناعه !