أنهى مانشستر يونايتد سلسلة انتصارات جاره مانشستر سيتي التي امتدت لأشهر بفوزه عليه 2-0 اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر يونايتد مبكراً بهدف من ركلة جزاء نفذها البرتغالي برونو فيرنانديز (2) قبل أن يضيف لوك شو هدف الحسم في الشوط الثاني (50).

وارتقى مانشستر يونايتد إلى الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتعود آخر هزيمة لكتيبة غوارديولا إلى تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي أمام توتنهام في الدوري الممتاز أيضاً بذات النتيجة، علماً أنّ الستيزينز انتصر في جميع مبارياته منذ تعادله أمام وست بروميتش ألبيون في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وأوقف مانشستر يونايتد سلسلة الانتصارات القياسية لمانشستر سيتي الذي كان حقق 21 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات.



وبدأ يونايتد المباراة بقوة بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى، إثر تعرض الفرنسي أنتوني مارسيال للإعاقة، فانبرى لها فيرنانديز وسددها بنجاح إلى يمين الحارس البرازيلي إديرسون (2).



وكاد يونايتد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الثالثة، بعدما خطف شو كرة من دفاع السيتي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية تصدى لها إديرسون.



وبدأ سيتي يستوعب صدمة الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بتسديدة من الألماني إيلكاي غوندوغان من مشارف منطقة الجزاء وصلت بين يدي الحارس دين هندرسون.



وعاد ماركوس راشفورد ورد لـ"الشياطين الحمر" بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها إديرسون بنجاح (17).



وواصل السيتي الاعتماد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، وكانت محاولة الأوكراني أولكساندر زينشينكو (24)، تألق هندرسون في التصدي لها.



وتحصل سيتي على مخالفة في الدقيقة 42، نفذها البلجيكي كيفن دي بروين وأبعدها هندرسون إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد.



وكاد سيتي أن يعادل النتيجة مبكراً في الشوط الثاني، بعدما مهد البرازيلي غابريال جيزوس الكرة للإسباني رودريغو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48، ليسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم.



لكن يونايتد فاجأ مضيفه بهدف ثان في الدقيقة 50، بعد هجمة سريعة بدأها شو بانطلاقة من الجانب الأيسر، ممرراً الكرة إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء، فأعادها الأخير له ليسدد كرة أرضية سكنت شباك إديرسون.



وحاول سيتي العودة في النتيجة بتسديدة من رحيم سترلينغ من داخل المنطقة (52)، أمسك بها هندرسون.



رد مارسيال بعد عرضية من فيرنانديز في الدقيقة 58، برأسية ضعيفة وسهلة، قبل أن يرسل دي بروين عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 60 تابعها الجزائري رياض محرز بتسديدة مباشرة بعيدة عن المرمى.



وأهدر مارسيال فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 68 بانفراد تام بإديرسون، لكن الحارس البرازيلي تألق في إبعادها.



وحاول سيتي مراراً تقليص الفارق لإدراك التعادل، لكن فرصه في الدقائق 79، 83، و87 لم تسفر عمّا تمناه غوارديولا.