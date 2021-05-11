مانشستر يونايتد يتطلع لتخطي عقبة ليستر من قبل beIN SPORTS May 11, 2021 12:07 3:20 دقيقة يبحث مانشستر يونايتد عن التفوق على ملعبه في مواجهة ليستر، الذي يحتاج بدوره لنقاط اللقاء ليحافظ على آماله بالتأهل إلى دوري الأبطال الموسم القادم. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة غزال يواصل التألق مع بشيكتاش 1:48 دقيقة سيلفا يقلل من شأن فوز فريقه على سيتي في آخر لقاءين 3:20 دقيقة مانشستر يونايتد يتطلع لتخطي عقبة ليستر 2:44 دقيقة مباراة برشلونة وليفانتي - بث مباشر 1:41 دقيقة أوساكا غير واثقة حيال المضي قدما بتنظيم الأولمبياد 2:12 دقيقة الريان إلى نهائي كأس أمير دولة قطر 0:44 دقيقة عودة محدودة للجماهير في إنكلترا 0:54 دقيقة تضارب الأنباء حول مستقبل بيرلو مع يوفي 1:44 دقيقة بايل عاش أوقاتاً صعبة مع مورينيو 8:25 دقيقة قرار مرتقب الأربعاء حول مكان نهائي دوري الأبطال