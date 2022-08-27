وفرض البرتغالي برونو فيرنانديش نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه لهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذا الانتصار رفع فريق "الشياطين الحمر" رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتًا.

في المقابل تجمّد رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط في المرتبة الثالثة عشرة مؤقتًا.

وهو الفوز الثاني تواليًا لليونايتد،بعد خسارتين محبطتين مطلع الموسم الحالي، ليؤكد صحوته بعد أن أطاح بغريمه ليفربول في المرحلة الماضية (2-1).

وشهدت موقعة ملعب "سانت ماري" المشاركة الرسمية الأولى لمتوسط الميدان البرازيلي كازيميرو المنضمّ حديثًا إلى صفوف الفريق الإنكليزي من ريال مدريد الإسباني.