

ضمن مانشستر يونايتد التواجد في أعرق المسابقات الأوروبية بعدما انتهت مباراته مع مضيفه ليستر سيتي بفوزه 2-0 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان الصراع ثلاثياً بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر سيتي على آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحسم الشياطين الحمر والبلوز التأهل في الوقت الذي وجد به الثعالب نفسهم في مسابقة الدوري الأوروبي بعد موسم جميل في كل شيء إلا نهاياته.

وسجّل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الأول من ركلة جزاء حصل عليها زميله الفرنسي مارسيال في الدقيقة الواحدة والسبعين.

وكان ليستر سيتي الطرف الأكثر محاولات في المباراة بينما اعتمد يونايتد على المرتدات معتمداً على انضباط لاعبيه اللافت تكتيكياً.

وأضاف لينغارد الهدف الثاني مستفيداً من خطأً فادح ارتكبه الدنماركي كاسبر شمايكل 90+8 بعد دقائق من فقدان الأمل نهائياً إثر طرد زميله إيفانز بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني 90+4.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع بينما توقف رصيد ليستر عند 62 نقطة في المركز الخامس علماً أنّه وصل للمركز الثاني في العديد من المناسبات خلال الموسم لكن نتائجه تراجعت كثيراً عقب فترة التوقف التي فرضها فيروس كورونا.