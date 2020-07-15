ودخل سيتي الذي ضمن المركز الثاني في ترتيب الدوري هذا الموسم خلف ليفربول البطل، الى المباراة بمعنويات عالية بعد أن أفلت الاثنين من من عقوبة الاستبعاد عن المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في الموسمين المقبلين، بعد فوزه بالاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، ما سيخوله المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل.

وحقق سيتي فوزه السادس منذ استئناف الدوري إثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل هزيمتين ليرفع رصيده الى 75 نقطة، فيما تلقى بورنموث نكسه في سعيه للبقاء في دوري الاضواء فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويدين فريق المدرب الاسباني جوسيب غوراديولا للفوز لنجمه الاسباني المخضرم دافيد سيلفا (6) والبرازيلي غابريال جيزوس (39) فيما سجل الويلزي ديفيد بروكس للضيوف (88).

ورغم أن سيتي استحوذ على الكرة كعادته، إلا أن بورنموث نجح في التسديد ثماني مرات خلال الشوط الاول منها اثنتان بين الخشبات الثلاث.

وافتتح سيلفا الذي سيغادر الفريق هذا الموسم بعد 11 عاما في ملعب الاتحاد، من ضربة حرة متقنة بيساره في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى آرون رامسدايل (6).

وسجل جيزوس الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من سيلفا الى داخل المنطقة، فراوغ لاعبين قبل أن يسدد كرة زاحفة على يسار الحارس (39).

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء انتفاضة من بورنموث ونجح في تقليص الفارق عندما مرر كالوم ويلسون الكرة إلى بروكس على باب المرمى (88) وكان قريباً من الخروج بالتعادل.

