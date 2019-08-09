ولعب الدولي الألماني البالغ 28 عاماً دوراً هاماً في إحراز فريقه ثلاثية محلية تاريخية الموسم الماضي.

وقال مدير سيتي الإسباني تشيكي بيغيرستاين "تجديد عقد ايلكاي نبأ ممتاز بالنسبة لنادينا".

تابع "أظهر مدى أهميته للنادي ولعب دوراً كبيراً في كل ما حققناه حتى الان. نحن سعداء لالتزامه الطويل الامد مع مانشستر سيتي".

وكان غوندوغان أول لاعب يتعاقد معه المدرب الإسباني الفذ بيب غوراديولا فور قدومه إلى سيتي عام 2016.

قال اللاعب الذي كلف النادي الأزرق 20 مليون جنيه استرليني قادماً من بوروسيا دورتموند "استمتعت كثيراً في آخر ثلاث سنوات أمضيتها هنا مع سيتي، والجميع في النادي ساعدني كي اشعر اني في بيتي منذ اليوم الأول".

تابع "أعتقد اننا قدمنا كرة جميلة في المواسم القليلة الماضية وحققنا الكثير من النجاحات".