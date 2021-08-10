وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في 168 مباراة مع سيتي، وفاز بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الاتحاد الإنكليزي مرة، ولقبين للدرع الخيرية.

السيدات والسادة 🗣️ الصخرة مستمر معنا! ✅



يسعدنا الإعلان عن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع جون ستونز يُبقيه في النادي حتى صيف عام 2026! 💙



🔷 #السيتي pic.twitter.com/gFjwVZWkOQ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 10, 2021

وقال ستونز بعد توقيع العقد الجديد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من الآن، أحب أن أكون جزءاً من هذا الفريق، يوجد الكثير من اللاعبين المتميزين هنا وأنا أعلم أنه يمكننا مواصلة الفوز بالألقاب، وهذا هو تركيزي الأساسي".

وأضاف: "العمل مع بيب هو حلم، لقد علمني الكثير عن اللعبة وأشعر أنني أتعلم شيئاً جديداً كل يوم".

وتابع: "النجاح الذي حققناه في السنوات الأربع الماضية كان مذهلاً، أن أكون جزءاً من هذا الفريق كان حلماً أصبح حقيقة".

يذكر أن ستونز قَدمَ إلى سيتي من إيفرتون موسم 2016-2017.

وتراجعت مكانة ستونز في سيتي خلال موسم 2019-2020 وبدا بأن مستقبله في مهب الريح الصيف الماضي حين أنفق سيتي مبلغاً كبيراً قياسياً في حينها لضم دياش.

لكنه فاز بمعركته الداخلية مع أيمريك لابورت ليلعب بجانب دياش في قلب دفاع سيتي الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباك الفريق في 19 مباراة من أصل 27 خاضها بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير الماضيين، ما سمح لرجال غوارديولا بخلق فارق واسع في الصراع على لقب الدوري الممتاز.