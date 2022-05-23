وذكر بطل الدوري الإنكليزي الممتاز أنّه فتح تحقيقاً فورياً حول الحادثة، التي وقعت بعد صافرة نهاية مباراة الفريقين والتي أسفرت عن تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث اقتحم آلاف الجماهير أرض الملعب للاحتفال باللقب،

وتعرض أولسن للاعتداء أثناء محاولته الخروج والعودة إلى غرفة تغيير الملابس. وأكد مانشستر سيتي في بيانه أنّه سيحرم المشجع الذي اعتدى على اللاعب، من دخول ملعب الاتحاد مدى الحياة.

كما أصدرت شرطة مانشستر الكبرى بياناً أعلنت عبره فتح تحقيق حول الحادثة، ذاكرة أنها تعمل مع الناديين عن قرب لتحديد هوية المشجع.

