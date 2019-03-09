سيتي صار رصيده 74 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي سيواجه ضيفه بيرنلي يوم غدٍ الأحد.

وسجّل ثلاثية سيتي النجم رحيم ستيرلينغ (46) و(50) و(59) في حين ذلّل الإسباني جيرارد ديلوفو الفارق لواتفورد (66).

وهو أسرع هاتريك في الدوري منذ ثلاثية مهاجم مانشستر يونايتد حالياً الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو في مرمى سندرلاند عندما كان يدافع عن ألوان إيفرتون في أيلول/سبتمبر 2016 (11 دقيقة و37 ثانية).



وتابع مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية ورفعها إلى ستة.

وكان سيتي انتزع الصدارة الأحد الماضي مستفيداً من تعثر ليفربول أمام مضيفه وجاره ايفرتون 0-0.

كما كرس مانشستر سيتي تفوقه على واتفورد حيث لم يخسر أمامه في 10 مباريات جمعت بينهما في البريمر ليغ حتى الآن بينها 8 انتصارات متتالية سجل خلالها 25 هدفاً مقابل 4 أهداف دخلت مرماه.

وخاض مانشستر سيتي، المدعو لمواجهة شالكه الألماني الثلاثاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، المباراة في غياب صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين المصاب، فيما أبقى مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا المدافع الفرنسي أيميريك لابورت والجناح الألماني لوروا سانيه على دكة البدلاء.

في المقابل، أراح مواطنه خافيير غارسيا كارلوس مدرب واتفورد 7 لاعبين أساسيين ترقبا للمباراة ضد كريستال بالاس في ربع نهائي مسابقة الكأس السبت المقبل.



تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1.

- د 66 الإسباني ديلوفو يسجل هدف تقليص الفارق 3-1

- د 59 رحيم يكمل الهاتريك بهدف رائع تلقى فيه الكرة من الإسباني ديفيد سيلفا.

- د 50 الهدف الثاني لسيتي يوقّع عليه ستيرلينغ أيضاً بعد متابعة سهلة لتمريرة محرز الحاسمة.

- د 46 رحيم ستيرلينغ يسجل الهدف الأول بحالة مثيرة للجدل بعدما كان بموقف تسلل لكن الحكم وبعد مشاورته مع مساعده اكتشف أنها عادت من المدافع.

- 45+1 النجم الجزائري رياض محرز يسدد كرة قوية تمر منحرفة عن هدفها وبهذه الكرة ينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0.

- د 29 رأسية رائعة لأغويرو بعد كرة مرفوعة من برناردو سيلفا لكنها تمر أيضاً دون أن تهز الشباك.

- منتصف الشوط الأول، سيتي يلعب في نصف ملعب واتفورد، لكن بلا خطورة.

- د 8 محرز يرفع كرة رائعة لسيلفا لكن الأخير تذهب رأسيته بجوار القائم، فرصة خطيرة لسيتي.