وسجل لسيتي البرتغالي بيرناردو سيلفا 5، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو 27.

واعتلى سيتي الصدارة برصيد 77 نقطة، بانتظار ما ستفسر عنه قمة المرحلة غداً بين ليفربول الثاني 76 وضيفه توتنهام الثالث 61.

في المقابل، تجمد رصيد فولهام عند النقطة 17 وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل منذ البداية واستغل خطأين دفاعيين وترجمهما إلى هدفين حسم بهما نتيجة المباراة بشكل كبير.



تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بثنائية نظيفة سجلت في الشوط الأول.

- د 80 والكر يصيب القائم بكرة قوية.

- بعد مرور ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، لا يزال سيتي بنفس الشهية، وبيرناردو سيلفا لا ينجح بتسجيل الثالث من كرة بدت أنها سهلة.

- نهاية الشوط الأول بتقدم صريح لسيتي 2-0.

- د 45 برايان من فولهام يهدد بواحدة قوية أيضاً دون طائل.

- د 44 غوندوغان يسدد كرة قوية لكنها تمر بسلام على مرمى ريكو.

- د 27 هدف من قدم أغويرو الذي من النادر أن يضيّع داخل الصندوق، محرزاً هدفه رقم 19 بعد أن تلقى تمريرة من بيرناردو سيلفا وسدد بشكل ممتاز.

- د 21 تحسّن طفيف بأداء فولهام لكن بلا فرص خطرة تُذكر.

- د 16 دي بروين كاد أن يضيف الثاني لكنه لم يحسن استغلال انفراده التام بريكو.

المباراة تقريباً بين هجوم سيتي ودفاع فولهام دون زيادة أو نقصان

- د 14 غوندوغان يسدد كرة قوية لكن هذه المرة ريكو حارس فولهام صاحٍ لها.

- د 5 هدف لسيتي عن طريق البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي زرعها في المرمى بتسديدة يسارية رائعة.

- د 4 سيتي يكشف نواياه بشكل مبكر وذلك من خلال مهاجمه أغويرو.

- الحكم كيفن فريند يطلق صافرة بداية المباراة

- فاز مان سيتي في آخر 6 مباريات لعبها أمام فولهام في الدوري الممتاز، بنتيجة إجمالية 19-2.