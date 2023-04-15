وسجل كل من جون ستونز (5) والنرويجي إيرلنغ هالاند (13 من ركلة جزاء، و25) أهداف السيتي فيما دوّن النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (75) هدف الضيوف الوحيد.

ويحتل مانشستر سيتي مركز الوصافة بـ70 نقطة فيما يعاني ليستر سيتي في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.

وعادل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الانكليزي الممتاز بنظام الـ38 جولة المسجل باسم محمد صلاح في موسم 18/2017 برصيد 32 هدفًا.

كما أصبح كيفن دي برون ثاني لاعب يبلغ 100 تمريرة حاسمة مع فريق واحد في الدوري الانكليزي الممتاز بعد رايان غيغز مع مانشستر يونايتد.



