ورفع فريق الـ"سيتيزنس" رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ليفربول الثاني والذي يستضيف نيوكاسل الخميس في ختام الجولة، في حين تجمّد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

على ملعب الاتحاد في مانشستر، سجّل أهداف سيتي كل من فيل فودين (8) وجاك غريليش (13) والبلجيكي كيفن دو بروين (32 و62) والجزائري رياض محرز (49) وجون ستونز (74) والهولندي ناثان أكي (78).

وهي أكبر خسارة في الدوري الإنكليزي - الدرجة العليا لليدز يونايتد بالتساوي مع خسارته أمام ستوك سيتي عام 1934 بنتيجة (1-8).

وفي مباراته التدريبية رقم 568 مع الأندية، كانت هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا سبعة أهداف، وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.

وفي مباراة ثانية حقق أستون فيلا فوزاً سهلاً خارج أرضه على نوريتش سيتي بهدفين نظيفين فرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع في حين تجمد رصيد نوريتش عند 10 نقاط في المركز الأخير.

وسجّل هدفي الفائز كل من جاكوب رامزي (34) ووأولي واتكينز (87).

واستمرت فوضى تفشي فيروس كورونا وتسببت بتأجيل مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه برنتفورد في الأمسية ذاتها بسبب إصابات بين لاعبي وموظفي "الشياطين الحمر"، بعد أن أرجأت مباراة توتنهام وبرايتون الأحد في المرحلة السابقة لإصابات في صفوف الفريق اللندني.